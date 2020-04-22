الصحة التركية: المعطيات تشير إلى سيطرتنا على فيروس كورونا

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أنها تحرز تقدمًا في مكافحتها وباء "كورونا".

وقال وزير الصحة التركي خلال مؤتمر صحفي: " والمعطيات اليومية تشير إلى سيطرتها على الفيروس".

وبحسب المعطيات الحديثة، تماثل 1559 شخصا للشفاء من كورونا في تركيا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 16 ألفا و477 شخص.

وسجلت السلطات التركية 3083 إصابة بكورونا خلال الفترة المذكورة، لترتفع الحصيلة إلى 98 ألفا و674 حالة.

أمّا الوفيات، فقد سجلت السلطات 117 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2376 حالة.

وقال الوزير التركي إن معدل وفيات كورونا في بلاده 2.3 بالمائة وهو من النسب الأدنى مقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا يثبت تطبيقها علاجاً فعالاً ضد كورونا.

وأشار إلى انخفاض نسبة مرضى كورونا الخاضعين للتنفس الاصطناعي من 58 بالمئة إلى 10 بالمئة "يؤكد نجاحنا في علاج الفيروس".

وأضاف: "نحرز تقدما في مكافحتنا كورونا والمعطيات اليومية تشير إلى سيطرتنا على الفيروس".

وتابع: "لا نعتبر شهر رمضان فرصة لتخفيف التدابير ضد كورونا، وعلينا تأجيل موائد الإفطار الجماعية واللقاءات الاجتماعية لرمضان المقبل".

وزاد: "لا نتوقع موجة كورونا جديدة إذا استمر التزامنا بالتدابير كما نسير حاليا".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و606 آلاف بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 181 ألفا، وتعافى أكثر من 712 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.