خطوط اتصال الأونروا للإجابة على استفسارات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توفير خطوط اتصال "ساخنة" للإجابة عن استفسارات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن حول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والاستفسارات المتعلقة بمطاعيم الأطفال، والإعلام في حال نفاد الأدوية، أو عدم وصولها إلى المنازل.

وقالت الأونروا في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرقام تعمل من الساعة 10 صباحا، وحتى 6 مساء من الأحد وحتى الخميس.

وأوضحت أنها تعمل حاليا على تحديث بيانات اللاجئين في الأردن، لذلك حثت الجميع على الاتصال لتحديث معلوماتهم وبياناتهم عبر الأرقام الخاصة، ليتمكن موظفوها من الوصول إليهم، وتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة".

الخطوط الساخنة للأونروا في إقليم الأردن: جنوب عمّان: 0799845181 / شمال عمّان: 0799843072 / إربد: 0799845217 / الزرقاء: 0799845193 / مخيم الأمير حسن (مخيم النصر): 0786350813 / الإدارة: 0799845302