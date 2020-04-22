الصحة العالمية: أمامنا طريق طويل مع فيروس كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح غيبريسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه "أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها أعلنت حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في الوقت المناسب، مما أفسح في المجال أمام الدول للاستعداد، وإعداد خطط التصدي.

وقال: "أعتقد أننا أعلنا حالة الطوارئ في الوقت المناسب" في 30 يناير، مضيفا أن دول العالم كان لديها "متسع من الوقت للتصدي".