الإفتاء المصرية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وقال شوقى علام، مفتى الجمهورية، في بيان له، اليوم الأربعاء: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية".

وأضاف: "قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا".

وتابع: "على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا".