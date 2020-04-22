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امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات 2020 – 1441

  • فلسطين اليوم - دبي
  • 20:05 - 22 ابريل 2020
امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات 2020 – 1441 امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات 2020 – 1441
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مع قدوم شهر رمضان يبحث اليمنيون عن امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات 2020 – 1441، وذلك لأن الإمساكية أمرٌ لا غنى عنه أبدًا في كل بيت طيلة شهر رمضان.

وتحدد الامساكية التي سنرفقها لكم وقت الإمساك (اذان الفجر) ووقت الإفطار (اذان المغرب).

وتشكل امساكية شهر رمضان كل محل اهتمام لدى المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، كونها تشمل مواقيت ومواعيد الصلاة من الفجر حتى العشاء، وفي ألمانيا تم إقرار إمساكية شهر رمضان 2020م مبكراً، حيث سيصادف غرة الشهر الفضيل يوم الجمعة المقبل الموافق 24/4/2020.

 

امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات 2020 – 1441

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".. من عظائم تقادير الله تعالى أنْ جعل للناس نفحات إيمانية يتعرضون لها، ومن أعظم تلك النفحات الإيمانية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن.

ومن أهم القواعد في صيام رمضان المبارك التزام المسلم بمواقيت الإمساك والإفطار، لذا من المهم للمسلم أن يحتفظ بإمساكية توضح مواقيت أذان الفجر، ومواقيت أذان المغرب طيلة فترة الشهر المبارك.

 

امساكية رمضان 2020

وننوه في موقع فلسطين اليوم للقارئ الكريم ضرورة التدقيق في الأوقات كلٍ مسلمٍ حسب بلده والمنطقة التي يسكن فيها.

ونلفت عناية حضرتكم إلى أن موقع فلسطين اليوم سيقوم بنقل معظم البرامج الدينية الخاصة بشهر رمضان والتي يمكن متابعتها أولًا بأول.

كما تم وضع جدول مشابه لهذا لجميع دول العالم ويمكن البحث عن دولتك لإيجاد الجدول الخاص بكم.

 

 

كورونا في الامارات

أعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، وذلك عقب تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت الإمارات 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:25 am 12:17 pm 03:46 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 2 25 أبريل, 2020 04:24 am 12:17 pm 03:46 pm 06:46 pm 08:16 pm
الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:23 am 12:17 pm 03:46 pm 06:47 pm 08:17 pm
الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:22 am 12:17 pm 03:45 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:21 am 12:16 pm 03:45 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:20 am 12:16 pm 03:45 pm 06:48 pm 08:18 pm
الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:19 am 12:16 pm 03:45 pm 06:49 pm 08:19 pm
الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:18 am 12:16 pm 03:44 pm 06:49 pm 08:19 pm
السبت 9 02 مايو, 2020 04:17 am 12:16 pm 03:44 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأحد 10 03 مايو, 2020 04:17 am 12:16 pm 03:44 pm 06:50 pm 08:20 pm
الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:16 am 12:16 pm 03:44 pm 06:51 pm 08:21 pm
الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:15 am 12:16 pm 03:44 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:14 am 12:16 pm 03:43 pm 06:52 pm 08:22 pm
الخميس 14 07 مايو, 2020 04:13 am 12:15 pm 03:43 pm 06:53 pm 08:23 pm
الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:12 am 12:15 pm 03:43 pm 06:53 pm 08:23 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
السبت 16 09 مايو, 2020 04:11 am 12:15 pm 03:43 pm 06:54 pm 08:24 pm
الأحد 17 10 مايو, 2020 04:10 am 12:15 pm 03:43 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:10 am 12:15 pm 03:42 pm 06:55 pm 08:25 pm
الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:09 am 12:15 pm 03:42 pm 06:55 pm 08:25 pm
الأربعاء 20 13 مايو, 2020 04:08 am 12:15 pm 03:42 pm 06:56 pm 08:26 pm
الخميس 21 14 مايو, 2020 04:07 am 12:15 pm 03:42 pm 06:56 pm 08:26 pm
الجمعة 22 15 مايو, 2020 04:07 am 12:15 pm 03:42 pm 06:57 pm 08:27 pm
السبت 23 16 مايو, 2020 04:06 am 12:15 pm 03:42 pm 06:57 pm 08:27 pm
الأحد 24 17 مايو, 2020 04:05 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm
الاثنين 25 18 مايو, 2020 04:05 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm
الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 04:04 am 12:15 pm 03:41 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأربعاء 27 20 مايو, 2020 04:03 am 12:15 pm 03:41 pm 06:59 pm 08:29 pm
الخميس 28 21 مايو, 2020 04:03 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm
الجمعة 29 22 مايو, 2020 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm
السبت 30 23 مايو, 2020 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:01 pm 08:31 pm
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