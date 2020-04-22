يبحث الكثير عن امساكية شهر رمضان في السعودية 2020 – 1441 وذلك لمعرفة أوقات الصلاة وبدء وضع الجداول الخاصة سواءً بالعمل أو التعبد.

ويأتي رمضان 2020 في وقت صعب تعاني منه السعودية من واقع الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأمل الجميع أن يكون شهر رمضان الخير فرجًا من الكربات وزائحًا للهموم والأزمات ومنها أزمة كورونا.

امساكية شهر رمضان في السعودية 2020 – 1441

ونقدم لكم مرفقًا جدول يوضع امساكية شهر رمضان في السعودية 2020 – 1441 وجميع المواقيت وفقًا للمملكة من بداية شهر رمضان وحتى نهايته.

ونلفت عناية حضرتكم إلى أن موقع فلسطين اليوم سيقوم بنقل معظم البرامج الدينية الخاصة بشهر رمضان والتي يمكن متابعتها أولًا بأول.

كما تم وضع جدول مشابه لهذا لجميع دول العالم ويمكن البحث عن دولتك لإيجاد الجدول الخاص بكم.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:05 am 11:59 am 03:30 pm 06:29 pm 07:59 pm السبت 2 25 أبريل, 2020 04:04 am 11:59 am 03:29 pm 06:30 pm 08:00 pm الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:03 am 11:58 am 03:29 pm 06:30 pm 08:00 pm الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:02 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:01 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:00 am 11:58 am 03:29 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 7 30 أبريل, 2020 03:59 am 11:58 am 03:28 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 8 01 مايو, 2020 03:58 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 9 02 مايو, 2020 03:57 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 10 03 مايو, 2020 03:56 am 11:58 am 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الاثنين 11 04 مايو, 2020 03:55 am 11:57 am 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 03:54 am 11:57 am 03:27 pm 06:35 pm 08:05 pm الأربعاء 13 06 مايو, 2020 03:53 am 11:57 am 03:27 pm 06:35 pm 08:05 pm الخميس 14 07 مايو, 2020 03:52 am 11:57 am 03:27 pm 06:36 pm 08:06 pm الجمعة 15 08 مايو, 2020 03:51 am 11:57 am 03:27 pm 06:37 pm 08:07 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء السبت 16 09 مايو, 2020 03:50 am 11:57 am 03:27 pm 06:37 pm 08:07 pm الأحد 17 10 مايو, 2020 03:49 am 11:57 am 03:27 pm 06:38 pm 08:08 pm الاثنين 18 11 مايو, 2020 03:48 am 11:57 am 03:27 pm 06:38 pm 08:08 pm الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 03:48 am 11:57 am 03:26 pm 06:39 pm 08:09 pm الأربعاء 20 13 مايو, 2020 03:47 am 11:57 am 03:26 pm 06:39 pm 08:09 pm الخميس 21 14 مايو, 2020 03:46 am 11:57 am 03:26 pm 06:40 pm 08:10 pm الجمعة 22 15 مايو, 2020 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:40 pm 08:10 pm السبت 23 16 مايو, 2020 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الأحد 24 17 مايو, 2020 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الاثنين 25 18 مايو, 2020 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الأربعاء 27 20 مايو, 2020 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الخميس 28 21 مايو, 2020 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الجمعة 29 22 مايو, 2020 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm السبت 30 23 مايو, 2020 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm

احصائيات كورونا في السعودية

وبالحديث عن رمضان في السعودية 2020 نعرض لكم آخر احصائيات فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 12 ألفا و772 حالة، وفقا للمتحدث باسم الصحة.

وقال المتحدث في الإحاطة اليومية حول كورونا إن البلاد سجلت 1141 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في السعودية إلى 12 ألفا و772 إصابة.

وارتفعت أعداد الوفيات إلى 114 بعد أن سجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة الأربعاء، وفقا لما كشف عنه المتحدث باسم الوزارة السعودية.

وسجلت السعودية 172 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع عدد الحالات التي تعافت من هذا المرض في المملكة 1812، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الصحة.