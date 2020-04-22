تردد قناة السنة النبوية بث مباشر من داخل المسجد النبوي

يبحث المسلمون حول العالم عن تردد قناة السنة النبوية بث مباشر وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي، مع تعليق حضور المصلين في المسجد.

ومن المقرر أن يتم بث صلاة التراويح مباشرة من المسجد النبوي الشريف عبر قناة السنة النبوية صوتًا وصورًة، وتعرف القناة كذلك باسم السعودية سنة.

تردد قناة السنة النبوية بث مباشر

وهناك عدد ترددات لقناة السنة النبوية أو قناة السعودية سنة على الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وهوت بيرد وسنقوم بتقسيم كل قمر على حدة من أجل سهولة البحث.

ونشير عزيزي القارئ إلى أننا في موقع فلسطين اليوم وضعنا مواضيع جديدة تخص جميع ترددات القنوات على جميع الأقمار الصناعية بإمكانك الاطلاع عليها.

ومن المقرر أن يتم تغطية الصلوات والبرامج الدينية من جميع أنحاء العالم عبر موقع فلسطين اليوم، كما سيتم عرض جميع ترددات القنوات الدينية التي ستبث تلك البرامج أولًا بأول خلال شهر رمضان.

تردد قناة السنة النبوية هوت بيرد

معدل الترميز: 27500

التردد: 12654

القمر الصناعي: هوت بيرد – Hot Bird

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الرسيفر : Saudia Qur’an

تردد قناة السنة النبوية عربسات

معدل الترميز: 2750

التردد: 12015

القمر الصناعي: عرب سات - Arab Badr Sat

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Saudia Qur’an

تردد السنة النبوية السعودية نايل سات