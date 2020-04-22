ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تردد جميع قنوات الأطفال 2020 محدث باستمرار

  • فلسطين اليوم
  • 19:02 - 22 ابريل 2020
تردد جميع قنوات الاطفال 2020 تردد جميع قنوات الاطفال 2020
جوال
مشاركة

تبحث معظم العائلات عن تردد جميع قنوات الأطفال 2020 من أجل تسلية أطفالهم خاصة في ظل وضع الحجر مع انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد). 

نوفر لكم اليوم في موقع فلسطين اليوم جميع قنوات الأطفال في جدول واحد من أجل التسهيل في البحث والحصول على القناة بشكل مباشر والتي لا تتوفر مع تحديث الرسيفر مباشرةً في بعض الأوقات. 

 

تردد جميع قنوات الأطفال 2020

ونلفت عنايتكم إلى أن هذا الخبر يمكن أن يكون مرجع لقنوات الأطفال كونه يتم التحديث عليه بشكل مستمر ودوري، من أجل تغيير أي ترددات وتحديثها.

وفي حال طرح أي قنوات أطفال على نايل سات أو عربسات سيتم إضافتها إلى الجدول المرفق مع جميع الترددات المتاحة للقناة.

كل ما عليكم هو البحث بشكل يدوي أو تفعيل عنصر البحث في المتصفح وكتابة اسم القناة التي تبحثون عنها وسوف تجدونها فورًا.

ونوجهه دائما النصائح لأولياء الأمور إذا أراد النهوض بمستوى الطفل التعليمي أو طريقة التفكير علية انتقاء مجموعة من القنوات المقدمة من خلال ذلك المقال الخاصة بتعليم الأطفال وتثبيتها على التلفاز وأن يحرص على أن يشاهدها الأطفال لكي يتعلموا كل ما هو جديد ومفيد وسنترككم الآن مع الجدول المخصص لتردد قنوات الأطفال على النايل سات.

 

جدول تردد جميع قنوات الأطفال 2020

ومن خلال الجدول التالي ستتعرف على كافة ترددات قنوات الأطفال ونقوم بعمل تحديث مستمر لترددات كافة قنوات الأطفال المتاحة عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعتها بمنتهي السهولة.

والجدول المرفق لجميع قنوات الأطفال 2020 على نايل سات، وسيتم اضافة الترددات على عربسات قريبًا.

ومن أشهر القنوات التي يتم البحث عنها من قبل الأطفال والعائلات: 

  • Mbc3
  • ناشونال جيوجرافك كيدز
  • كراميش
  • بطوط
  • طيور الجنة
  • طيور بابي
  • كوكي كيدز
  • ميكي تي في
  • كوكي تي في
  • سبيس تون عربي

 

تردد جميع قنوات الأطفال 2020 على  النايل سات
أسم القناة التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر لوجو القناة
ناشونال جيوجرافك كيدز 11938 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
كراميش 11315 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
بطوط 11411 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
طيور الجنة 11315 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
طيور بابي 11392 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
كوكي كيدز 11488 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
ميكي تي في 11526 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
كوكي تي في 11602 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
سبيس تون عربي 11785 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
ماجد 12226 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
سي أن CN Arabia 12226 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
أم بي سي 3 MBC3 11471 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
مودي كيدز 11258 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
أجيال 12149 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
أجيال HD 12284 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
طيور العراق 12034 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات
هدهد 12687 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات
محبوبة 11316 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
ديزني 11862 أفقي (h) 2/3 27500 نايل سات
دودو كيدز 12603 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
ليبيا المرح 11137 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات
سمسم 11334 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
بيلستانك 10873 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
بيلستانك HD 11137 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
كورد ماكس 12604 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
سات 7 كيدز 11354 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
سنا 10972 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
اي كيدز ikids 11137 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
براعم 12264 أفقي (h) 3/4 27500 نايل سات
كوجي 11636 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
نتورك عربية 12226 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات
أطفال الكويت 11054 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات
توم وجيري 11354 رأسي (v) 5/6 27500 نايل سات  
أطفال ومواهب 11353 رأسي (v) 5/6 27500 نايل سات

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات