قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".. من عظائم تقادير الله تعالى أنْ جعل للناس نفحات إيمانية يتعرضون لها، ومن أعظم تلك النفحات الإيمانية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ومن أهم القواعد في صيام رمضان المبارك التزام المسلم بمواقيت الإمساك والإفطار، لذا من المهم للمسلم أن يحتفظ بإمساكية توضح مواقيت أذان الفجر، ومواقيت أذان المغرب طيلة فترة الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان المبارك في ألمانيا 2020 – 1441

ومع قدوم شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن إمساكية شهر رمضان 2020، كون الإمساكية أمرٌ لا غنى عنه، كونها تحدد وقت الإمساك (اذان الفجر) ووقت الإفطار (اذان المغرب).

تشكل امساكية شهر رمضان كل محل اهتمام لدى المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، كونها تشمل مواقيت ومواعيد الصلاة من الفجر حتى العشاء، وفي ألمانيا تم إقرار إمساكية شهر رمضان 2020م مبكراً ، حيث سيصادف غرة الشهر الفضيل يوم الجمعة المقبل الموافق 24/4/2020.

ولا يكاد يخلو أي منزل من منازل المسلمين من امساكية شهر رمضان باشكال متعددة واحجام مختلفة ، منها للاستخدام المنزلي، ومنها توضع في الجيب، حيث اهتمام المسلمين كبير في معرفة مواقيت الصلاة والعبادة في شهر رمضان 2020 ، لما يتميز به الشهر الفضيل من فضائل كبيرة من الله سبحانه وتعالى.

وتشتمل إمساكية شهر رمضان 2020 في ألمانيا ، على عدد أيام الشهر وكذلك مواقيت الصلوات الخمس ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك عن الطعام، فيما عرفت بهذا الاسم، لأن الصائم يُمسك عن تناول الطعام والشراب والجماع خلال نهار رمضان منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس.

وننوه في موقع فلسطين اليوم للقارئ الكريم ضرورة التدقيق في الأوقات كلٍ مسلمٍ حسب بلده والمنطقة التي يسكن فيها.

إمساكية شهر رمضان المبارك في ألمانيا (اضغط هنا)

إمساكية رمضان 2020/1441 في ألمانيا مع مواقيت الصلاة في رمضان ووقت الإمساك عن الطعام.