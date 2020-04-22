إمساكية شهر رمضان المبارك في السويد 2020 – 1441

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن إمساكية شهر رمضان 2020، كون الإمساكية أمرٌ لا غنى عنه، كونها تحدد وقت الإمساك (اذان الفجر) ووقت الإفطار (اذان المغرب).

تشكل امساكية شهر رمضان كل محل اهتمام لدى المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، كونها تشمل مواقيت ومواعيد الصلاة من الفجر حتى العشاء، وفي السوية تم إقرار إمساكية شهر رمضان 2020م مبكراً ، حيث سيصادف غرة الشهر الفضيل يوم الجمعة المقبل الموافق 24/4/2020.

ولا يكاد يخلو أي منزل من منازل المسلمين من امساكية شهر رمضان باشكال متعددة واحجام مختلفة ، منها للاستخدام المنزلي، ومنها توضع في الجيب، حيث اهتمام المسلمين كبير في معرفة مواقيت الصلاة والعبادة في شهر رمضان 2020 ، لما يتميز به الشهر الفضيل من فضائل كبيرة من الله سبحانه وتعالى.

وتشتمل إمساكية شهر رمضان 2020 في السويد، على عدد أيام الشهر وكذلك مواقيت الصلوات الخمس ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك عن الطعام، فيما عرفت بهذا الاسم، لأن الصائم يُمسك عن تناول الطعام والشراب والجماع خلال نهار رمضان منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس.