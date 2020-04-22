حركة الجهاد تطلق حملة النظافة من الإيمان في المحافظة الوسطى

أطلقت حركة الجهاد الاسلامي في المحافظة الوسطى اليوم الأربعاء حملة النظافة من الإيمان في كافة مناطق المحافظة وبحضور قيادة الحركة ورئيس بلدية دير البلح ورئيس بلدية الزوايدة وعدد كبير من كوادر الحركة.

وأكد الشيخ خالد خطاب على ان حركة الجهاد الاسلامي أطلقت هذه الحملة بعد سلسلة حملات طهر بيتي وصحتك بتهمنا وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة من أنتشار الوباء الذي أنتشر في العالم.

وبين خطاب ان هذه الحملة تأتي من حرصنا وواجبنا الأخلاقي والديني لخدمة أبناء شعبنا في جميع المجالات وان نكون حيث يجب أن نكون في كل المجالات شاكرا جميع الاخوة المشاركين في الحملة.

ومن جهته شكر رئيس البلدية سعيد نصار حركة الجهاد الاسلامي على هذا الجهد الكبير الذي تبذله الحركة وحرصها على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى هذا العطاء المتواصل.

وأعرب عن امتنانه من جميع الاخوة المشاركين في الحملة وعلى مبادرتهم الجميلة في المحافظة على جمال مدينة دير البلح.



