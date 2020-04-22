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دولة الاحتلال تقرر إغلاق المحالات التجارية خلال شهر رمضان في المناطق العربية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:38 - 22 ابريل 2020
شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال
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قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق المتاجر في المناطق السكنية للمسلمين، في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك الذي يصادف يوم الجمعة القادم، بحجة منع تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحة الاحتلال "الإسرائيلي" في تصريح مكتوب ، "تقرر عدم فتح الشركات والمحلات التجارية التي تستقبل الجمهور في الفترة ما بين الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، خلال الفترة ما بين السادسة مساء وحتى الثالثة فجرا، في مناطق تقطنها أغلبية من المسلمين وبعض أجزاء مدينة القدس"، باستثناء الصيدليات وخدمات التوصيل المنزلي.

ومن جهتها، قالت شرطة الاحتلال أنها ستكثف نشاطها في البلدات العربية لضمان تطبيق القرار وأنظمة الطوارئ.

وأضافت "ستعمل الشرطة خلال شهر رمضان بقوات معززة وانتشار واسع النطاق داخل وخارج البلدات العربية.

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