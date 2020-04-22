الاتحاد الاوروبي يضخ 3 مليار يورو مساعدات لعدة دول لمكافحة كورونا

من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي، مساعدات مالية لـ 10 بلدان حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 3 مليارات يورو. لتقليص الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الوباء.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي وفقاً للمقترح، 180 مليون يورو لدولة ألبانيا، و250 مليون يورو لدولة البوسنة والهرسك ، و150 مليون يورو لدولة جورجيا، و200 مليون يورو للمملكة الأردنية، و100 مليون يورو لدولة كوسوفو، و100 مليون يورو لمولدوفا، و60 مليون يورو للجبل الأسود، و160 مليون يورو لشمال مقدونيا، و600 مليون يورو لدولة تونس و1.2 مليار يورو لأوكرانيا.

يشار إلى أن جائحة وباء فيروس كورونا كبدت غالبية الدول خسائر اقتصادية كبيرة، جراء الاجراءات التي اتخذتها الدول لمنع تفشي الفيروس الذي لم يتمكن من التوصل لعلاج له حتى الآن.