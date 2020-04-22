اشتية يدعو الرباعية الدولية لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ خطة الضم والمصادرة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الرباعية الدولية بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاتها في الضم ومصادرة أراضي الفلسطينيين، لا سيما غور الأردن وامتدادات المستوطنات، موضحاً أن مخططات الضم من شأنها تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وحذر اشتية خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، من أي خطوات ستقوم بها دولة الاحتلال "الإسرائيلي" في سياق تطبيق ما تسمى "صفقة القرن" على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيراً إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وحول أزمة "كورونا" في القدس المحتلة، أكد اشتية على أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه اهل القدس كونها قوة احتلال، مضيفاً أنها إذا لم ترغب بتحمل المسؤولية فعليها السماح للحكومة الفلسطينية بالعمل هناك لخدمة اهل القدس سواء داخل الجدار أو خارجه".