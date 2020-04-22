طريقة التسجيل في منصة ادمودو edmodo بالفيديو

يبحث الطلبة المصريين عن آلية للتسجيل في منصة Edmodo للتعليم المجاني، والتي تساعد المدرسين على التواصل مع طلابهم بأمان، ويمكن من خلالها ادارة فصل دراسي عبر الانترنت.

ولأن طريقة التسجيل في Edmodo أمر هام للطلاب المصريين نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية شرحا موجزا بالفيديو عن طريقة التسجيل في Edmodo ليتسنى للجميع التسجيل بسهولة ويسر، علماً أنه لا يمكن لأحد التقديم أو التسجيل بدون رقم هوية الطالب ورمز الفصل الدراسي.

طريقة التسجيل في Edmodo

أولاً/ لابد من حصول الطالب على هوية طالب من وزارة التربية والتعليم، ورمز الفصل الدراسي الذي قدّمه معلمك. وبدون هذه الهوية لا يمكن التسجيل في حساب Edmodo .

استرجع كود الفصل الدراسي وهوية الطالب من وزارة التربية والتعليم، أو تواصل معنا عبر [email protected] أو اتصل على 01113326412 20+

بعد حصولك على هوية الطالب ورمز الفصل الدراسي، اذهب إلى https://new.edmodo.com/student-signup

أدخل اسمك الأول، وشهرتك

استخدم رمز الفصل الدراسي المقدَّم من معلمك

الاسم المستخدم الخاص بك اكتب moe ثم الكود التعريفي للطالب. على سبيل المثال: moe1325476

لا تُدخِل أي بريد إلكتروني

اختر كلمة مرور آمنة ومن السهل عليك تذكرها

انقر على زر "التسجيل مجانًا"

عندما يُطلب منك تقديم معلومات الاتصال الخاصة بأهلك، أنقر فوق "تخطي"

طريقة التسجيل في Edmodo بالفيديو

بعد معرفة طريقة التسجيل في Edmodo بشكل نظري نقدم لكم كذلك دليلك للتسجيل عن طريق الفيديو.

ما عليك إلا متابعة الفيديو عبر منصة يوتيوب واتباع الخطوات الموجودة والمسرودة بشكل تسلسلي للتسجيل.

وتعتبر منصة ادمودو لتقديم البحث من وزارة التربية والتعليم وقد وجه وزير التعليم رسالة الى جميع الطلاب أكد فيها أن الوزارة سوف توفر فيديوهات عديدة تشرح فيها طرق التعامل والتواصل مع منصة التعليم edmodo ومنصة البث المباشر وايضا منصة المكتبة الرقمية.

وأوضح الوزير كذلك كيفية الدخول على منصة الاليكترونية ادمودو حيث أنها منصة تعليمية للتواصل بين الطلاب والمدرسين لمساعدة الطلاب في جميع المراحل الدراسية على تنفيذ البحث العلمي بطريقة صحيحة وتخطى العام الدراسي بنجاح.

للوصول إلى رابط منصة ادمودو Edmodo الالكترونية (اضغط هنا)