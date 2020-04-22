روسيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا وسط تحذيرات مقلقة

سجل مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً بأعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19)، إذ ارتفعت الاعداد إلى 57 ألفا و999 حالة، مع تسجيل البلاد 5 آلاف و236 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن انتشار الفيروس لم يصل -حتى اللحظة- ذروته في روسيا، محذراً من تسجيل ضحايا أكثر خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز: إن 57 شخصا مصابا بالعدوى توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 513 شخصا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد قال إن موسكو أبطأت انتشار فيروس كورونا، لكنه حذر من أن البلاد لم تشهد ذروة الإصابات بعد.

وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف، الاثنين الماضي، وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأن الوضع آمن.

وأمر الرئيس الروسي بإغلاق معظم الأعمال، باستثناء الصناعات الأساسية، حتى 30 أبريل الجاري، وأمر معظم الأقاليم الروسية باتباع إجراءات الحجر الصحي الصارمة.