لبنان تقرر استمرار اغلاق المساجد في شهر رمضان بسبب جائحة كورونا

حثَّ مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الأربعاء، المسلمين بإقامة الصلاة في شهر رمضان في منازلهم، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن قرار اغلاق المساجد سيستمر حتى يرفع الله البلاء.

وتوجه دريان إلى المسلمين قائلاً : "لا تقنطوا فإن رحمة الله واسعة، وصلاتنا ستبقى قائمة في بيوتنا إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء".

وأضاف: "سنبقى على تواصل مع المسؤولين في لبنان والأطباء لجلاء الصورة، لنزف بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله".

يشار إلى أن دول عربية عديدة تفشى فيها فيروس كورونا، أكدت على أن الصلوات ستكون في المنازل خلال شهر رمضان المبارك ، بما فيهم الحرمين المكي والمدني.