خبر إيجابي.. ألمانيا تكشف النقاب عن تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا

كشفت ألمانيا، الأربعاء، عن عزمها بدء أولى التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا، الأربعاء، إن شركة "بيونتيك"، التي تتخذ من ماينز مقرا لها والمرتبطة بمختبر "فايزر" الأميركي، ستباشر أولى التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لفرانس برس، فقد أعلن معهد "بول إيرليخ" على موقعه الإلكتروني، أن هذه التجارب ستشمل في المرحلة الأولى 200 متطوعين أصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

وأوضح المعهد أن التجارب تشكل "الاختبار الرابع على الإنسان" في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد وباء كوفيد-19، الذي تسبب بوفاة أكثر من 177 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 2.5 مليون آخرين في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة، ليصل إلى 145 ألفا و694 حالة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، سيطرة بلاده على فيروس كورونا، حيث قال يوم الجمعة الماضي "نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة".

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن، وكشف أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس المقبل.