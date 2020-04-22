رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان SMS

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2020، حيث يحرص جميع المسلمين في أرجاء المعمورة بالبحث عن أفضل الرسائل الجديدة لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

إلكم باقة من رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك .

"بلّغك الله الشهر، وشرّف الأمة بالنصر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك مدى الدهر".

"هلّ هلال شهر الخير، ومن قلبي أدعي لك يا الغالي بكل الخير، وكل عام وكل رمضان وأنت والأهل بألف خير".

"كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب".

"مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين".

"أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال".

"باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود".

مسجات رمضان 2020 SMS

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم، أماني تسبق تهاني وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك.

يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة لك قبل الكل.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود، وكل عام وأنت بخير ورمضان عليك يعود.