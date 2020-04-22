روحاني: اضرار طهران قليلة مقارنة بالدول النفطية لأننا لا نعتمد على تصدير النفط فقط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنَّ أضرار طهران من الأزمة النفطية الحاصلة، أقل بكثير من الدول النفطية التي تعرضت لهزات اقتصادية، مرجعاً قلة الضرر لكون طهران لا تعتمد في اقتصادها على تصدير النفط فقط.

وقال روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "إن جميع الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران قد تضررت، إلا أننا أقل بكثير من باقي الدول النفطية، لأننا لا نعتمد على ايرادات تصدير النفط فقط.

وعن جائحة كورونا، قال روحاني: "لا ينبغي أنْ نتصور أنَّ المواجهة مع فيروس كورونا قد انتهت"، مضيفا "أن كفاءة الكادر الصحي في القضاء على فيروس كورونا قد ازدادت ،كما ازداد وعي المواطنين وتعاونهم في هذا المجال".

وأوضح ان النجاحات التي حققتها طهران في مواجهة الفيروس والوقاية منه ستنهار اذا تصورنا ان المواجهة قد انتهت، مشيرا الى ان الشعب قد تحمل مصاعب كثيرة خلال الشهرين الماضيين، وحقق نتائج جيدة بتحمله لتلك المصاعب، وبالتالي عليه ان يحافظ على هذه النتائج من خلال مواصلة الالتزام بالتعليمات التي تعلنها وزارة الصحة والاجهزة المختصة.

واشار الى "انه خلال الايام الاولى لم نكن نمتلك المستلزمات الطبية كالأجهزة الطبية وحتى مواد التعقيم، واضاف ان القطاعات المعنية نزلت الى الساحة لتوفير المستلزمات الطبية بحيث انه بإمكاننا اليوم تصديرها الى الدول الأخرى".

وشكر روحاني ، القوات المسلحة والقطاع الخاص بسبب عملهم لتوفير الكمامات والاجهزة الطبية لتلبية ما يحتاجه الشعب وقال : عندما نتحدث بشأن النجاح في مكافحة كورونا فانه يعني انتصار الشعب الإيراني، مشيرا الى ان هناك فريقاً يعمل ليل نهار لبث الشائعات التي تشكك في تقدم البلاد ويريدون بث الفرقة في نفوس الشعب.

وتابع قائلا : ان ظروف مكافحة كورونا وتداعياتها ستتواصل حتى يتم التوصل الى علاج قاطع لهذا المرض ، وبالتالي علينا أن نتعايش مع اجواء كورونا خلال الاشهر القادمة ونلتزم بالاحتياطات اللازمة، ونوه الى ان الشعب الايراني تجاوب بشكل ايجابي في عطلة "النوروز" مع التوصيات الصحية.

واضاف أن قضية كورونا قد تحولت الى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي ، وباتت بلدان العالم في تنافس شديد للتغلب على المرض وعلاجه في اقصر مدة، والاهم من ذلك طرق الوقاية منه ، مضيفا أن كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال ، فمنها من حقق نجاحا كبيرا واخرى نجاحا اقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات وقال ،رأينا كيف ان فيروس اجتاح العالم وهذا يظهر ان قدرة البشرية محدودة.

وذكر روحاني بضرورة الامتناع عن التجمعات في المساجد بسبب فيروس كورونا، وقال: ندعو لان يشكل شهر رمضان تحولا حقيقيا لدينا باعتبارنا نحتاج الى المعنوية، ويجب رفع الايدي الى السماء لطلب الرحمة من الله عز وجل.