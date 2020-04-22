الجهاد الإسلامي: لن نسمح للعدو أن يستغل الظروف الانسانية لتمرير سياسة القتل ضد أسرانا

أكدتْ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أنَّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينيين يمثل "جريمة حرب".

وشددت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء الإهمال المتعمد والنظم، قتل الروح الثائرة لدى الانسان الفلسطيني، والتصفية الجسدية بحق الأسرى الثوار.

وقالت الحركة: "أمام هذه السياسة الإرهابية شعبنا لن ينكسر ومقاومتنا لن تغفر للاحتلال هذه الجرائم"، مؤكدة أنها لن تسمح للعدو أن يستغل الظروف الانسانية لتمرير سياسة القتل وفرض الوقائع.

ونعت الحركة حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير نور جابر البرغوثي من مدينة رام الله، الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فيما يلي نص البيان

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين



بمزيد من الثبات والتحدي واستمرار الجهاد المقدس تنعى حركة الجهاد الإسلامي شهداء الوطن والقضية

الشهيد الأسير نور جابر البرغوثي ابن رام الله البطولة والثورة، والشهيد البطل إبراهيم محمد هلسة ابن القدس المرابطة والمنتفضة ونشيد بعمله الفدائي المقاوم.

إن استمرار مواكب الشهادة يؤكد على عطاء شعبنا وتواصل نضاله وجهاده في وجه الاحتلال رغم فظاعة وإرهاب هذا العدو، وفي هذا المقام نؤكد في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على ما يلي:

- إن الاستمرار في سياسة الاهمال الطبي تجاه أسرانا هي جريمة حرب وتعمد منظم من الاحتلال يستهدف قتل الروح الثائرة لدى الانسان الفلسطيني والتصفية الجسدية بحق الأسرى الثوار.

- أمام هذه السياسة الإرهابية شعبنا لن ينكسر ومقاومتنا لن تغفر للاحتلال هذه الجرائم.

- تشيد الحركة بالعمل الفدائي البطولي لأبناء شعبنا في التصدي للارهاب والاستيطان .

-لن نسمح للعدو أن يستغل الظروف الانسانية لتمرير سياسة القتل و فرض الوقائع.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

29 شعبان 1441هـ، 22 ابريل 2020