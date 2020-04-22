تردد قناة روتانا كيدز الجديدة 2020 على نايل سات وعرب سات - اقوى قنوات الاطفال

استطاعت قناة روتانا كيدز الجديدة 2020 أن تجذب اعداد كبيرة من الجماهير العربية، خاصة من فئة الأطفال، وذلك على الرغم من أنَّ القناة جديدة.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين العرب عن كيدز الجديدة 2020، والتي يتابعها الملايين من الأطفال حول العالم نظرًا لأنها تُقدم الكثير من المسابقات والأغاني الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى أفلام الكرتون الرائعة والمميزة، وتم إطلاقها مؤخرًا تزامنًا مع الظروف الحالية لوباء كورونا والتي اضطرت الأفراد إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة، ولذلك قامت قناة روتانا كيدز بإطلاق تلك القناة.

تردد قناة روتانا كيدز الجديدة 2020

تُعد قناة روتانا كيدز ضمن القنوات الفضائية التابعة لباقة روتانا، وهي تتميز بأداء القنوات بجودة عالية في الصورة ونقائها والصوت وأيضًا في المحتوى الهادف المناسب للأطفال في مختلف أعمارهم وهي تقدم مجموعة من أروع المسلسلات الكرتونية التي تجذب الأطفال بمحتواها الرائع والمميز، وهي تتميز بالمضمون الرائع، وتنتمي إلى باقة القنوات الخاصة بالنايل سات.

ويمكن استقبال قناة روتانا كيدز عن طريق إدخال التردد :

التردد: 11269 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

3/4

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 11269 أفقي 3/4 27500

برامج قناة روتانا كيدز

تقدم قناة روتانا كيدز العديد من البرامج المميزة والرائعة للأطفال والتي من بينها :

فيلم موغلي الطفل الذي تاه في الغابة، وقاموا الحيوانات بتربيته، والمغامرات التي يواجهها خلال معيشته في الغابة.

مسلسل مغامرات ماهر الطفل الشجاع الذكِي

فيلم رابونزل.

فيلم سندريلا.

فيلم حكاية لعبة بأجزائه الجميلة الشيقة.

مغامرات وودي.

تتميز القناة بتقديم أجدد وأحدث الأفلام الخاصة بالرسوم المتحركة التي تجذب الأطفال في كل مكان، والتي تجعل الآباء مهتمين لترك أبنائهم أمامها لأنها تُراعي جيدًا الأخلاقيات الخاصة بالمجتمع الشرقي.