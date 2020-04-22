السعودية: رابط المساعدات مقطوعة الضمان 1441 وموعد الصرف

أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء الموافق 22-4-2020 أن الجهات المختصة فعلت رابط المساعدات مقطوعة الضمان 1441.

وأوضحت وسائل السعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ستصرف المساعدات قبيل حلول شهر رمضان المبارك بناءً على الاسبقية في التقديم واهليه الاستحقاق في خلال شهر شعبان 1441 هجريًا، الموافق لشهر ابريل 2020 ميلاديًا، خاصة مع الظروف العصيبة التي تمر بها المملكة هذه الآونة من جائحة فيروس كورونا .

وأصدرت التنمية الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

السعودية: رابط الاستعلام عن المستفيدين من المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 2020 من هنـــــا

وتزداد عمليات البحث هذه الفترة خصيصاً لمعرفة متي موعد صرف المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام عنها من قِبل المتقدمين للحصول علي المساعدات المالية المقطوعة مؤخراً، والسبب هو إقتراب شهر رمضان المبارك، وعبر هذا المقال ننشر لكم آخر اخبار المساعدة المقطوعة وإضافة رابط الاستعلام المباشر عن المقطوعة الإلكتروني الرسمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، في مؤتمر صحافي مشترك لعرض مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المملكة، إن الوزارة أطلقت مبادرات عدة مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية وحزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي.

شروط المساعدة المقطوعة

ولجميع الراغبين بالتقدم للحصول علي مبالغ المساعدة المقطوعة يجب أن لا يقل مره عن 35 عاماً، كما شددت “التنمية الاجتماعية” بعدم قبول أي طلبات تقديم علي المقطوعة إلا عبر الذهاب إلي مكاتب الضمان الاجتماعي، وحينها يمكن أن يتم التقديم علي المقطوعة من قِبل المواطنين ذو الدخل المنعدم او محدودي الدخل.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية.

أن يكون المستفيد من المقطوعة مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

دخل المستفيد يجب ألا يتعدى 3 آلاف ريال في حالة كونه أعزب، وألا يتجاوز 8680 ريالًا لو كان متزوجًا.

لا يمتلك أراضي ولا مزارع.

تصرف المساعدة المقطوعة للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق 60 عامًا.

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 30عامًا.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال.

فئات مستفيدة من المساعدة المقطوعة

الرجل غير القادر على العمل.

الأشخاص المعاقون بشكل دائم أو مؤقت.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة غير قادرة على العمل.

وسجلت السعودية، 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات جديدة جراء هذا المرض، في حين بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 69.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1088 حالة جاءت نتائج فحوصاتها إيجابية بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي المرض 9362 حالة.

وذكر المتحدث باسم الصحة أن 17% من الحالات الجديدة المسجلة من السعوديين في حين أن 83% منها تعود لأشخاص غير سعوديين يعيشون في المملكة.

وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة جراء هذا الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 97.

وأما عن حالات الشفاء، فتعافى 69 شخصا من المرض، ليصل إجمالي عدد الحالات التي شُفيت من كورونا في السعودية 1398 حتى 19 إبريل/نيسان الجاري.

وينتظر مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم وصول شهر رمضان المبارك 2020،الذي تزداد فيه مشاعر الالفة والرحمة بين جميع المسلمين، حيث من المتوقع أن تبدأ اول أيام رمضان 2020 في الدول العربية بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 29 / شعبان / 19412 22 أبريل 2020م، حيث يتم تحديد ما إذا كان يوم الخميس القادم هو اليوم المتمم لشعبان، أم ستكون أول أيام ر مضان 2020_ 1941 وفقا لتحري هلال الشهر.

صرف المساعدة المقطوعة خلال أيام بمناسبة رمضان

من الجدير ذكره أن وزارة التنمية الاجتماعية قد صرفت للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة السعودية الدفعات مع بداية شهر شعبان لمساعدتهم على توفير كل احتياجاتهم، وبعد أيام قليلة سيتم صرف دفعة جديدة من أجل شهر رمضان لكي يتمكن جميع الأشخاص من دفع الفواتير وشراء الأطعمة والسلع المختلفة، ونود أن نذكركم أن مقطوعة الضمان الاجتماعي لا يوجد لها موعد محدد لصرفها، فمن الممكن أن تصرف بشكل شهري أو نصف سنوي أو سنوي.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن المقطوعة من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وإدخال رقم الطلب، أو رقم السجل المدني، وكذلك رمز التحقق، والضغط على استعلام للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها، من موعد صرفها والمبلغ بالتفصيل.