تسريب امتحان الكيمياء واجاباته في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، فور بدء امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي في مصر، الامتحان بالاجابات، والذي أقرته وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على نظام الثانوي المعدل.

من جهتها، أكدت التعليم المصرية، على عدم تلقيها أي شكاوي من الطلبة في الدخول لمنصة الامتحان، وأن المنصة تعمل بكفاءة عالية.

وكان الطلاب قد اشتكوا يوم امس الثلاثاء من صعوبة الدخول على امتحان مادة التاريخ بسبب اعمال تقنية من قبل الوزارة على منصة الاختبار.

اجابات أمتحان الكيمياء الصف الأولي الثانوي 2020

1- Al

2- fe (0.445 j/g’c)

3 B

4 اختلاف المحتوى الحرارى للمادة

5 H2+cl2—2hcl

6 مول

7 أكبر من مثلث h

8 التفاعل الماص للحرارة ومثلث H =470kj

9 القطبيه وطبيعة الجزيئات

10 طاقه الاكترونات والرابطه التساهميه

11 المعادلة (1) تمثل حرارة الذوبان والمعادله (2) تمثل حراره التخفيف

12 مثلث H1 أكبر من 0 ، ومثلث H2 أكبر من 0 ، ومثلث H3 أصغر من 0

13 المحتوى الحرارى

14 طاقه حرارية

تسريب امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوي في مصر