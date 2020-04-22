تهنئة بشهر رمضان 2020

تهنئة شهر رمضان 2020 يحرص المسلمون على تبادل التهاني والتبريكات عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع اقتراب شهر رمضان نقدم إليكم تهاني بمناسبة الشهر الفضيل.
- كل عام وأعمالكم بالطاعات مقبولة، وأنفسكم في الجنان مكتوبة، وأرواحكم بحب الله معلقة كل عام وأنتم بخير.
- أبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وللأسرة الكريمة اسمى التهاني والأمنيات بصيام مقبول وذنب مغفور وأعمال مرفوعة.
- كل عام ورمضان يهل هلاله ، كل عام وأنتم ضيه وبدره وجماله ، كل عام وربي يحفظكم ويبلغكم أمانيكم ، كل عام وأنتم إلى الله أقرب .
- يا رب الكون يا رحيم يا رحمن ، بلغنا شهر رمضان ، وارزقنا فيه الرحمة والغفران ، وكل عام ونحن وأحبابنا بألف خير وسعادة وأمان .
- تهنئة ممزوجة بآيات القرآن تحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان .
- ابعث مع نسمات النسيم تهاني بحلول شهر الخير والبركة ومن قلبي وروحي أبارك لك يا غالي، وكل سنة وأنت طيب وفي خير وصحة .
- تشبه الورد أنت في جمالك، وهيبتك تسبق دلالك، وبرمضان جئت أهني وأبارك، وعسى ربي يتقبل أعمالي وأعمالك .
- الله يسعدك وللخير يرشدك، وبالجنّة يوعدني ويوعدك.. رمضان كريم .