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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تهنئة بشهر رمضان 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:20 - 22 ابريل 2020
تهاني بمناسبة شهر رمضان 2020 تهاني بمناسبة شهر رمضان 2020
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تهنئة شهر رمضان 2020 يحرص المسلمون على تبادل التهاني والتبريكات عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع اقتراب شهر رمضان نقدم إليكم تهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

  • كل عام وأعمالكم بالطاعات مقبولة، وأنفسكم في الجنان مكتوبة، وأرواحكم بحب الله معلقة كل عام وأنتم بخير.
  • أبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وللأسرة الكريمة اسمى التهاني والأمنيات بصيام مقبول وذنب مغفور وأعمال مرفوعة.
  • كل عام ورمضان يهل هلاله ، كل عام وأنتم ضيه وبدره وجماله ، كل عام وربي يحفظكم ويبلغكم أمانيكم ، كل عام وأنتم إلى الله أقرب .
  • يا رب الكون يا رحيم يا رحمن ، بلغنا شهر رمضان ، وارزقنا فيه الرحمة والغفران ، وكل عام ونحن وأحبابنا بألف خير وسعادة وأمان .
  • تهنئة ممزوجة بآيات القرآن تحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان .
  • ابعث مع نسمات النسيم تهاني بحلول شهر الخير والبركة ومن قلبي وروحي أبارك لك يا غالي، وكل سنة وأنت طيب وفي خير وصحة .
  • تشبه الورد أنت في جمالك، وهيبتك تسبق دلالك، وبرمضان جئت أهني وأبارك، وعسى ربي يتقبل أعمالي وأعمالك .
  • الله يسعدك وللخير يرشدك، وبالجنّة يوعدني ويوعدك.. رمضان كريم .
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