تهنئة بشهر رمضان 2020

كل عام وأعمالكم بالطاعات مقبولة، وأنفسكم في الجنان مكتوبة، وأرواحكم بحب الله معلقة كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأعمالكم بالطاعات مقبولة، وأنفسكم في الجنان مكتوبة، وأرواحكم بحب الله معلقة كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأعمالكم بالطاعات مقبولة، وأنفسكم في الجنان مكتوبة، وأرواحكم بحب الله معلقة كل عام وأنتم بخير.