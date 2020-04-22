بيت لحم: الاحتلال يحرر مخالفات باهظة للسائقين الفلسطينيين

أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً شرطياً عند مفرق "عقبة حسنة" غرب بيت لحم، الذي يصل بين قرى العرقوب ومدينة بيت لحم لتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين.

ووفق ما نقلته مصادر محلية عن شهور عيان، فإن شرطة الاحتلال أوقفت مركبات الفلسطينيين وأغلقت حركة السير، ما تسبب باكتظاظ أعداد السيارات، وخصوا السائقين الفلسطينيين لتحرير المخالفات لهم، في الوقت الذي لم يخالف سيارات المستوطنين رغم مخالفتهم المرورية.

وأوضح نشطاء، ان قيمة المخالفات المحررة للسائقين ما بين 300 – 1800 شيكل للمخالفة الواحدة تحت مبررات وحجج واهية، تهدف للتنغيص على حياة الفلسطينيين.