ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

الحرس الثوري الإيراني ينجح في إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:04 - 22 ابريل 2020
قمر صناعي قمر صناعي
جوال
مشاركة

أطلق الحرس الثوري الإيراني بنجاح اليوم الأربعاء 22/4/2020،  أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد استقر في المدار المخصص له حول الأرض.

وأفادت وكالة "فارس"، أن القمر الصناعي "نور" هو اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية اطلق بنجاح من قبل الحرس الثوري صباح اليوم الاربعاء بواسطة حامل القمر الصناعي ذي المرحلتين "قاصد" من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

ووفقاً للوكالة، فيظهر في الصور الأولية التي انتشرت لصاروخ "قاصد" الحامل للقمر الصناعي، الآية القرآنية الكريمة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين"، وقد تمت كتابتها على جسم الصاروخ.

الأكثر مشاهدة

متعلقات