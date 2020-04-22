الحرس الثوري الإيراني ينجح في إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني

أطلق الحرس الثوري الإيراني بنجاح اليوم الأربعاء 22/4/2020، أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد استقر في المدار المخصص له حول الأرض.

وأفادت وكالة "فارس"، أن القمر الصناعي "نور" هو اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية اطلق بنجاح من قبل الحرس الثوري صباح اليوم الاربعاء بواسطة حامل القمر الصناعي ذي المرحلتين "قاصد" من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

ووفقاً للوكالة، فيظهر في الصور الأولية التي انتشرت لصاروخ "قاصد" الحامل للقمر الصناعي، الآية القرآنية الكريمة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين"، وقد تمت كتابتها على جسم الصاروخ.