إدارة سجن ايشل تماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن إدارة سجن ايشل مازالت تماطل في تقديم العلاج للأسير المريض كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (19 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، وترفض إجراء الفحوصات اللازمة له.

وقال أسرى سجن ايشل في رسالة وصلت مهجة القدس إن إدارة السجن تماطل في إجراء الفحوصات اللازمة للأسير كريم أبو مارية منذ خمسة أشهر وأجلت نقله للمشفى عدة مرات، وفقط قامت الإدارة بإنزاله لعيادة السجن وتم إعطائه أكامول.

وأوضح الأسرى في رسالتهم أن الأسير كريم أبو مارية يعاني من بداية اعتقاله الحالي من دوخة وآلام في الرأس والمعدة وإرهاق وتعب ويتبول دم، ووضعه الصحي يتفاقم في الوقت الذي تتجاهل إدارة السجن نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة وضعه الصحي ومن ثم تقديم العلاج اللازم له.

من جهتها تجدد مؤسسة مهجة القدس مطالبتها مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بضرورة التدخل الفوري والعاجل لدى سلطات الاحتلال لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية، والضغط عليها لتوفير كافة الشروط الصحية التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، والإفراج عن الأسرى المرضى ذوي الحالات المرضية الصعبة.

جدير بالذكر أن الأسير كريم أبو مارية ولد بتاريخ 08/02/2001م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 04/10/2019م وهو مازال موقوفاً حتى اللحظة، وله اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال الصهيوني أمضى فيهما أربعة عشر شهراً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.