الاحتلال يخلي بؤرة استيطانية جنوب نابلس

خلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الأربعاء، بؤرة استيطانية أقرت محكمة "إسرائيلية" بضرورة إخلائها من مكانها جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن قوات الاحتلال هدمت 6 مبانٍ داخل البؤرة المقامة عند مستوطنة يتسهار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني الماضي هدمت مبنيين في نفس البؤرة، قبل أن تعود مجموعة من المستوطنين لبناء 6 مبانٍ جديدة، وهي التي تم تدميرها اليوم.

يذكر ان مستوطنة يتسهار تعتبر بؤرة للمستوطنين المتعصبين دينياً في الضفة الغربية، ونقطة لمجموعة "فتيان التلال" الإرهابية، التي تنفذ اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين.