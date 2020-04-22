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يرفع عدد الإصابات إلى 474

إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة ثلاثينية من كفر عقب شمالي القدس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:15 - 22 ابريل 2020
فحص كورونا بغزة (7).JPG فحص كورونا بغزة (7).JPG
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة اليوم الأربعاء 22/4/2020، إن عدد إصابات فلسطين وصلت إلى 474 حالة إصابة بعد تسجيل حالة إصابة جديدة في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأوضحت كيلة، خلال الإيجاز الصباحي حول أخر المستجدات انتشار فايروس كورونا في فلسطين، أن الإصابة الجديدة لسيدة ثلاثينية من بلدة كفر عقب.

وبينت كيلة، أن إصابات مدينة القدس ارتفعت إلى 139، لافتة إلى أن جميع الحالات مستقرة ولا يوجد حالات في العناية المركزة، موضحة أن 75% من الإصابات هي للعمال ومخالطيهم.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 69، وأنه تم اجراء 26 ألف فحص حتى الآن، فيما بلغ عدد المعزولين 10790 مواطنًا.

وأعلنت كيلة أن جهاز الشرطة الفلسطيني استطاع تأمين شراء 10 آلاف فحصاً جديدا للفايروس.

 

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