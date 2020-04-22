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استمرار سياسة الاهمال الطبي..

الجهاد الاسلامي تحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير البرغوثي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:34 - 22 ابريل 2020
البرغوثي البرغوثي
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حمّلت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي في سجن النقب بعد تأخر إدارة "مصلحة السجون" في إسعافه.

وأكد مسؤول ملف الأسرى في الحركة الدكتور جميل عليان، في تصريح صحفي، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى في سجونه، ضارباً بعرض الحائط كل النداءات التي تطلقها مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الاتجاه.

وأشار عليان إلى أن الأسرى يواجهون بعزيمةٍ وثبات صلف الاحتلال الممارس ضدهم، ومخاطر انتشار وباء "كورونا" في مجتمع الكيان الصهيوني.

وتابع: "أسرانا في خندق مواجهة متقدم دفاعاً عن القدس والقضية الوطنية الفلسطينية، ونحن معهم، ولن نتركهم وحدهم، وسنزيح الغمة عنهم بمشيئة الله".

وشدد عليان، على أن صمت المجتمع الدولي وتراخيه أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، يشجع العدو على الاستهتار بحياة الأسرى.

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