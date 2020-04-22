ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

إغلاق أقسام سجن النقب بعد إعلان استشهاد الأسير البرغوثي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:47 - 22 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس، صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق جميع أقسام سجن النقب الصحراوي، عقب إعلان "إدارة سجون الاحتلال استشهاد الأسير المجاهد: نور جابر "البرغوثي".

ووفق مهجة القدس، فإن حالة من التوتر تسود جميع الأقسام في معتقل النقب وسماع التكبير من المكان.

وحملت المؤسسة، الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة باستشهاد الأسير نور جابر(البرغوثي) في سجن النقب بعد تأخر إدارة مصلحة السجون من إسعافه.

واستشهد فجر اليوم الأربعاء الأسير نور البرغوثي بعد سقوطه في حمام الغرفة بسجن النقب، وتأخر إدارة سجون الاحتلال في اسعافه وإنعاشه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات