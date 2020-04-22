إغلاق أقسام سجن النقب بعد إعلان استشهاد الأسير البرغوثي

أفادت مؤسسة مهجة القدس، صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق جميع أقسام سجن النقب الصحراوي، عقب إعلان "إدارة سجون الاحتلال استشهاد الأسير المجاهد: نور جابر "البرغوثي".

ووفق مهجة القدس، فإن حالة من التوتر تسود جميع الأقسام في معتقل النقب وسماع التكبير من المكان.

وحملت المؤسسة، الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة باستشهاد الأسير نور جابر(البرغوثي) في سجن النقب بعد تأخر إدارة مصلحة السجون من إسعافه.

واستشهد فجر اليوم الأربعاء الأسير نور البرغوثي بعد سقوطه في حمام الغرفة بسجن النقب، وتأخر إدارة سجون الاحتلال في اسعافه وإنعاشه.