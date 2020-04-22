رابط أسماء الدفعة الثالثة من المستفيدين من العمال المتضررين بغزة

تنشر صفحة الاستعلام الحكومي المركزي رابط أسماء الدفعة الثالثة من المستفيدين من العمال المتضررين جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

ومازال العمال في غزة الذين تعطلوا وتضرروا من إجراءات كورونا يبحثون عن رابط فحص أسماء الدفعة الثالثة من العمال المتضررين في غزة، الذي نشرته وزارة العمل الثلاثاء 21/4/2020.

وقررت وزارة العمل صرف مساعدات بقيمة 100 دولار للعمال المتضررين جراء الإجراءات الوقاية خشية من تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد".

وفيما يلي رابط العمال المتضررين الدفعة الثالثة اضغط هنا

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق أنها فتحت باب التسجيل للعمال المتضررين جراء إجراءات فيروس كورونا، لتقديم مساعدات لهم.

ووفقاً للوزارة فقد سجل حوالي 130 ألف عامل لدى وزارة العمل من المتضررين، وتم على إثرها تم اختيار 41 الفاً من العمال الأكثر تضرراً، وفقا لمعايير محددة ومنهم تم اختيار الـ 3000 اسم الخميس الماضي.

ونظراً للأعداد الكبيرة من المتضررين، اضطرت الوزارة لإخضاع الاسماء لمعايير محددة تتركز حول القطاع الأكثر تضرراً، بالإضافة الى حجم الضرر والحالة الاجتماعية، وعدد افراد الاسرة، وهو ما قامت به وزارة العمل من بحث متواصل للوصل الي الجهات الأكثر تضرراً.

وأشارت إلى أن أكثر العمال تضرراً نتيجة حالة الطوارئ بفيروس "كورونا" هم: رياض الاطفال والمدارس الخاصة والفنادق المغلقة والنقل والمواصلات".