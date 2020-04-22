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توغل "إسرائيلي" شرق رفح جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:17 - 22 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
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 أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأربعاء، بتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد توغلت 6 آليات عسكرية "إسرائيلية" انطلاقاً من ما يسمى بوابة المطبق العسكري لمسافة محدودة شرق المحافظة وقامت بعمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل في أراضي المواطنين المحاذية للسياج الفاصل شرق قطاع غزة ، وإطلاق النار على المزارعين بشكل عشوائي، إلى جانب إستهداف الزوارق الحربية للصيادين في عرض بحر غزة، تارة بإطلاق النار عليهم، وتارة أخرى باعتقالهم.

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