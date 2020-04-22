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أسعار الذهب اليوم في السعودية 22/4/2020 تسجل ارتفاعاً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:58 - 22 ابريل 2020
أسعار الذهب اليوم في السعودية أسعار الذهب اليوم في السعودية
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نعرض إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22/4/2020 ، والتي تشهد ارتفاعاً في سوق المال في السعودية.

ونقدم لكم أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي

متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي.

ويعد الذهب مادة جيدة للاهتمام الكبير من قبل المواطنين والتجار باعتباره معدن ثمين وملاذ آمن في ظل تذبذب الدولار في السوق على خلفية فيروس كورونا.

ارتفاع في سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة     ريال سعودى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24     203.81 ريال  $54.29

سعر الذهب عيار 22 186.83 ريال  $49.77

اسعار الذهب عيار 21     178.34 ريال  $47.51

اسعار الذهب عيار 18     152.86 ريال  $40.72

سعر الذهب عيار 14 118.89 ريال  $31.67

سعر الذهب عيار 12 101.90 ريال  $27.15

اسعار أوقية الذهب    6,338 ريال    $1,689

اسعار جنيه الذهب    1,427 ريال    $380.06

اسعار كيلو الذهب    203,808 ريال $54,293

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