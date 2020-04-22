أجمل رسائل رمضان 2020 للمخطوبين والأزواج- مسجات شهر رمضان 1441 هـ

يبحث الكثير من الناس عن رسائل مسجات شهر رمضان المبارك 2020 الذي يحل علينا يوم الجمعة 24/2/2020، وذلك بهدف ارسالها لأصدقائهم وأهاليهم وأحبائهم، ليهنؤوهم بقدوم شهر البركة والخيرات أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، فمسجات شهر رمضان تكون عبارة عن فقرات من أجمل الكلمات كي تهديها لمن تريد، كما سنرفق لكم مسجات خاصة للمخطوبين والأزواج للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2020.

مسجات شهر رمضان المبارك 2020

ونهنئكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بقدوم شهر رمضان المبارك 2020، وسنرفق لكم في هذا المقال العديد رسائل ومسجات خاصة بشهر رمضان الفضيل، حيث يمكنكم كتابة الرسالة التي تريدها لكي ترسلها إلى من ترغب بتهنئته بقدوم شهر رمضان المبارك 2020.

حصريا هذه أروع رسائل ومسجات خاصة بشهر رمضان المبارك 2020:

اهنئكم بمناسبة قدوم شهر الله المبارك وكل عام وانتم الى الله اقرب , رمضان مبارك.

دعواتي القلبية لكم بان يكون رمضانك مبروك وعملكم بالخيرات متبوع وصيامكم مقبول ودعائكم عند الله مسموع .

ابارك لكم حلول شهر الخير والبركة واسال الله لي ولكم ان يتقبل عمينا وصيامنا ويعود علينا هذه الايام في كل عام .

ياللى خطر على البال ومع هلال رمضان نورنا , بدوام الخير والصحة من قلبي ادعي لك , ربي ينور دربك وبنعمة الصحة يسلمك ويحميك , وكل عام وانت بخير وسلامة .

هلال شهر الخير نور سمانا , وبشرنا بقدوم احلى شهور السنة , نرسل تهاني ونوزع حلانا , وللطيبين نتمنى يديم الخير ويعوده علينا هالسنة وكل سنة .

اسابق الغير وارسل لك تهنئة مع الطير , اهنيك بدخول اجمل الشهور شهر البركة والخير , وكل عام وانت يالغالي طيب وبألف خير .

الناس تسلم على الناس , وانا اخصص لك كلامي يا صاحب الذوق والاحساس , اهنيك وارسل لك بوسه على الراس , وبشهر رمضان كل ابارك واهني ياللى معدنك ذهب والماس .

وهذه أجمل وأروع المسجات والرسائل للأزواج والمخطوبين للتهنئة في شهر رمضان 2020:

قبل الكل ذكرتك , وبرسالة شوق راسلتك , وبحب واخلاص دعيت لك , برمضان يتقبل منا ومنك , وكل عام وانت بخير

عدت ايام وشهور , ورجعنا لاجمل الشهور , بذكريات واماني ندونها في سطور , ربي يديم علينا الصحة والامان والفرح والسرور , وكل عام وانت بخير

نور الكون بضحكه منك لما قريت الرساله , ونورت سمانا بهلال الشهر الكريم , ولانك نور عيني وبهجة الكون وجماله , اهنيك قبل الكل واقول لك كل عام وانت بالف الف بخير

تشبه الورد انت في جمالك , وهيبتك تسبق دلالك , وبرمضان جيت اهني وابارك , وعسى ربي يتقبل اعمالي واعمالك

اسال رب العباد , يحفظك من شر الحسّاد , وينور قلبك ودربك بالسداد , وبشهر رمضان ارسل لك من القلب تهنئة

ياسامعين النظام , صلوا على البدر التمام , على النبي خير الانام , وببركة شهر الصيام , عساكم بخير هالعام كل عام.

مسجات جديد تهنئة بشهر رمضان الفضيل 2020، أرسلها لأصدقائك

كل عام ورمضان يهل هلاله , كل عام وانتم ضيه وبدره وجماله , كل عام وربي يحفظكم ويبلغكم امانيكم , كل عام وانتم الى الله اقرب

كل عام واعمالكم بالطاعات مقبوله , وانفسكم في الجنان مكتوبه , وارواحكم بحب الله معلقه , كل عام وانتم بخير

ابارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وللأسرة الكريمة اسمى التهاني والامنيات بصيام مقبول وذنب مغفور واعمال مرفوعة .

يا رب الاكوان, يا رحيم يا رحمن, بلغنا شهر رمضان, وارزقنا فيه الرحمة والغفران, وكل عام واحنا وحبايبنا بألف خير وسعادة وامان.

ابعث مع نسمات النسيم تهاني , بحلول شهر الخير والبركة , ومن قلبي وروحي ابارك لك يغالي , وكل سنة وانت طيب وبخير وصحة.

نتمنى أن ينال هذا المقال رسائل مسجات شهر رمضان المبارك 2020 إعجابكم، أرسل هذه الرسائل لمن تحب من أهلك أو أصدقائك أو أحبائك، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك 2020.