استشهاد شاب وإصابة جندي صهيوني في عملية طعن شرق القدس

قالت وسائل إعلام عبرية أن جندياً "إسرائيلياً" أصيب صباح اليوم الأربعاء 22/4/2020، عقب طعنه من قبل شاب فلسطيني قرب "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن مجنداً من ما يسمى حرس الحدود أصيب بجراح جراء تعرضه للطعن من قبل شاب فلسطيني قرب "معاليه أدوميم".

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن فلسطيني صدم بسيارته جندي من حرس الحدود قرب "معاليه أدوميم" ثم خرج وقام بطعنه وأصابه بجراح طفيفة-متوسطة، تم إطلاق النار عليه من قبل الجنود كما عثر معه على عبوة أنبوبية. وفق الاحتلال