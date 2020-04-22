ننشر إليكم أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم 21 الأربعاء 22/4/2020، في الأسواق المحلية في فلسطين، حيث تعاني أسعار الصرف من ارتفاع وانخفاض على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 22/4/2020

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وهذه هي أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 22/4/2020 وفقاً لبنك فلسطين

ويهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، ويسعون للبحث عن أسعار العملات بشكل يومي، خاصة في ساعات الصباح الأولى ، خاصةً فئة التجار، حيث يلجؤون لمعرفة الأخبار المتعلقة بأسعار صرف العملات في فلسطين.