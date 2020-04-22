آخر الاحصائيات العالمية لفيروس كورونا المستجد

أظهرت الاحصائيات العالمية، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وقوع 176,404 حالات وفاة في دول العالم حتى مساء أمس الثلاثاء.

ووفق الاحصائيات، ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و542 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 686 الف مريض.

وفي الدول العربية، أفادت 14 دولة، أمس الثلاثاء، بوفاة 36 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 2,978 إصابة جديدة مؤكدة.

وبينت الاحصائيات، خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 5,362 وفاة، كان النصيب الأكبر منها في أمريكا، اعلنت اليوم عن 2,109 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 44,623 شخصاً، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها 809,615 شخصاً منهم 16,856 إصابة جديدة.

أما إيطاليا تحتل المركز الثاني من حيث عدد الوفيات حيث وصل 24,648، منهم 534 أمس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 183,957 إصابة، منهم 2,729 حالة اكتشفت امس الثلاثاء.

وتحتل اسبانيا المركز الثالث، حيث سجلت وفيات بلغت 21,282 شخصاً منهم 430 أمس، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 204,178 شخصاً، منهم 3,968 اليوم، يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 20,796 وفاة، منهم 531 أمس، و158,050 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 17,337، منهم 828 أمس الثلاثاء، و 129,044 إصابة حتى الآن.

وتأتي بلجيكا في المركز السادس من حيث الوفيات، ووصلت إلى 5,998 حالة منهم 170 امس، و 40,956 إصابة، يليها إيران في المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,297 شخصاً، منهم 88 اأمس، و 84,802 إصابة، ثم ألمانيا التي صعدت منذ أمس الى المركز الثامن بحصيلة 4,948 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 148,024 إصابة

وفي الصين الصين مركز بداية تفشي الجائحة تحل في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، ولم تسجل الصين اي وفاة منذ ايام، فيما سجلت اليوم 11 إصابة فقط، من مجموع 82,758 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 3,916 وفاة، منهم 165 اليوم، و34,134 إصابة.

أما في الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12ـ عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,259 شخصاً، منهم 119 اليوم، و95,591 إصابة حتى الآن.