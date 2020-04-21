وفاة الشاعر نائل بلعاوي في النمسا

رحل مساء اليوم الثلاثاء، الشاعر والناقد الفلسطيني نائل بلعاوي في العاصمة النمساوية فيينا، عن عمر 54 عاما، إثر جلطة قلبية.

ولد نائل بلعاوي في قرية بلعا بمحافظة طولكرم في الخامس من آب عام 1966، وقبل أن يكمل سنته الأولى، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريته، فنزحت به أمه إلى الأردن. وفي العام 1988 غادر الأردن متجهاً إلى فيينا في النمسا للعمل والدراسة، وبقي هناك حتى وفاته مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020.

وعمل الشاعر نائل بلعاوي في الترجمة عن الألمانية، مما منحه فرصة للاطلاع على ثقافات كونية ضخمة ممثلة في إبداعات المفكرين الألمان، وكان شاعرا قلقا، حتى أنه سحب مجموعته الشعرية من الطباعة أكثر من مرة، قبل أن ينشر مجموعته الوحيدة "ما يشبه الشعر" عن الأهلية للنشر والتوزيع عام 2019، كما أنجز كتابا نثريا خاصاً بأدب الرحلات لكنه أضاعه.

وآخر ما نشره الشاعر نائل البلعاوي على صفحته بالأمس كان مقالا عن صناعة العبودية ، وقد نعاه معظم الأدباء والفنانين الفلسطينيين على صفحاتهم، حيث ربطته بمعظمهم علاقات وثيقة.