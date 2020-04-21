وفاة 8 إسرائيليين بفيروس كورونا يرفع العدد لـ 184 حالة

أعلنت الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، معطيات جديدة حول جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة ، ليرفع عدد الوفيات إلى 184 حالة.

وأوضحت الصحة، أن عدد المصابين فقد وصل ل (13942) مصاب ، (229) منهم منذ يوم أمس، أما عدد المتعافين فكان العدد (4507) حالة تعافي، منهم (458) خلال ال 24 ساعة الماضية، (139) مصاب في حالة الخطر، (113) مصاب موصولين لأجهزة التنفس.

وفق المعطيات المنشورة مساء اليوم الثلاثاء، تبين أيضاً أن عدد المصابين الفعلي بفيروس الكورونا هو (9251) مصاب. بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.