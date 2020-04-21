دعاء صلاة التراويح من الحرم المكي

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دعاء صلاة التراويح مكتوب مستجاب هو:

سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته، ورضا نفسه، وكما ينبغي له وكما هو له أهل من الحمد لا ينقطع ولا ينفد من أزل الأزل إلى أبد الأبد .. الهم يا فارق الفرقان ، منزل القرآن ، خالق الإنسان ، عالم السر والإعلان ، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره بالصبر على الصلاة والصيام والقيام ، وتلاوة القرآن ، واقطع اللهم عنا حزب الشيطان ، وززحنا اللهم عن النيران ، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضون، وادخلنا اللهم برحمتك الجنان وزوجنا فيها بإمائك الحور العين الحسان بمنك وفضلك وجودك وإحسانك علينا يا ذا الجلال والإحسان . اللهم اهدنا في من هديت ، وعافنا في من عافيت ، و تولنا في من توليت ، و اصرف عنا شر ما قظيت ،إنك تقظي بالحق ولا يقظى عليك، إنه لا يذل من واليت ،ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت . اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك حربا على أعدائك ، اللهم ارنا الحق حقا ورازقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وأعنا على اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، و من اليقين بك ما تهون به علينا مصائب الدنيا،ومتعنا اللهم بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا أبداً أحييتنا و اجعل ذلك الوارث منا ،واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا . اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، لك مماتها ومحياها . اللهم طهًر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا حاج من حوائج الدنيا والأخرة إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك وعافية . اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام . اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمال البر وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا انصرنا وانصر جميع المسلمين على أعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، وشتتهم كل مشتت، واجعل الدائرة عليهم وانصرنا عليهم، وامح آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعنا من شرورهم، وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وافعل بهم كما فعلت بأشياعهم من قبل. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين ، وكثر منا الأنين ، اللهم ارحمنا إذا آيس من الطبيب وبكى علينا الحبيب ، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأصحاب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم ، اللهم ارحمنا إذا اندرس رسمنا ، ونسي اسما ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر ، اللهم ارحمنا يوم ترفع الدواوين وتوضع الموازين ويقوم الناس لله رب العالمين . اللهم أنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالثواب والنجاة من العقاب يا عزيز يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام . اللهم اجعل الموت خير غائب نتظره ، والقبر خير منزل نعمره واجعل ما بعده خيرا لنا يا الله يا رب العالمين . الله أنت السلام ومنك السلام ، وإليك يرجع السلام ،فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام يا ذا الجلال والإكرام . ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار . وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فليحرص المصلي على اقتناء هذا الدعاء إما مكتوباً، أو محفوظاً ، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات

وكل عام وانتم بخير