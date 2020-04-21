إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن المصاب شاب في العقد الثالث من عمره، وأصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت على المدخل الغربي للبلدة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن عدة دوريات عسكرية إسرائيلية قادمة من مستوطنة "حلميش" حاولت اقتحام البلدة من طريق بيتللو – كوبر، إلا أن الشبان تصدوا لها، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".