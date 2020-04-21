اسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا

رغم ارتفاع اسعار الذهب عالمياً يوم امس الاثنين الموافق 20/4/2020، إلا أن الأسواق المصرية شهدت استقرار في اسعار الذهب رغم اغلاق محالات الصاغة بسبب جائحة كورونا، إلا أنها في اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 21/4/2020م ، شهدا اسعار الذهب في مصر ارتفاعا في سوق الصاغة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية في القاهرة نادي نجيب، ان سعر الذهب عيار 21 شهد صعودا بمتوسط 4 جنيهات، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا، نحو 734 جنيهًا.

وأضاف نجيب ، لـ "المال"، أن كل محالّ الذهب بدأت فتح أبوابها اليوم أمام الجمهور بعد إغلاقها لمدة 4 أيام متواصلة بسبب قرار مجلس الوزراء المصري بإغلاق المحال في إطار إجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - 734 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 840 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 630 جنيهًا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5872 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1685 دولارًا.

وسجلت الأوقية الان بنحو 1685 دولارًا، اليوم، مقارنة بنحو 1695 دولارًا، مساء امس الاثنين ببورصة المعادن.