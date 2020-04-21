التعليم يوضح سبب تاخر الطلبة على منصة الامتحان التجريبي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن الوزارة تتابع شكاوي طلبة الصف الأول الثانوي العام على منصة الامتحان التجريبي في مادة التاريخ، لتمكين جميع الطلبة من الدخول لمنصة الامتحان التجريبي خلال دقائق.

وأوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تختبر تحميل أقصى عدد من الطلبة لمعرفة السعة المناسبة من الشبكات المنزلية والمحمول ،مؤكدة أن المنصة تعمل وعليها طلبة من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومي 21 و22 إبريل الجاري من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب في جميع محافظات مصر.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، الاختبارات التجريبية، حيث نجحت الوزارة في دخول قرابة 577 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان الالكتروني، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.