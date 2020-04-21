اسعار البترول اليوم تشهد انخفاضا

شهدت اسعار البترول في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020، انخفاضا جديدا ، جراء تراجع اسعار البترول لبرميل النفط الخام القياس العالمي، برنت، بمقدار 0.93 سنت، بما نسبته 3.64 في المائة من قيمته السابقة، لتستقر أسعار البترول اليوم لخام برنت عند 24.64 دولار أمريكي.

فيما شهدت أسعار البترول اليوم ارتفاعا في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.20 في المائة، ما يعادل 0.45 سنت ليصل سعره إلى 20.88 دولار أمريكي.

وأوضح رمضان أبو العلا ، خبير البترول في مصر، أن اسعار البترول انخفضت ومصر ستحقق استفادة كبيرة جدا من تدنى أسعار النفط الخام الأمريكي الذي حدث امس الاثنين، بسبب استيراد مصر جزءا من احتياجاتها البترولية.

وأشار إلى أن أسعار البترول اليوم وتراجع النفط الأمريكي سيؤدي لتراجع أسعار النفط بشكل عام لكثرة المعروض عن المطلوب عالميا.

الجدير ذكره، أن ازمة جائحة كورونا أثرت على اقتصاد العالم، وتأثرت فيه السلع التي تشهد استهلاكا كبيرا في العالم، جراء تراجع الطلب، في ظل الاجراءات التي يتم اتخاذها بمنع التجول في البلاد التي اجتاحها الفيروس.