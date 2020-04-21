وزارة العمل: تم صرف دفعات مالية ل ١٠ الاف من العمال المتضررين من أزمة كورونا

أعلنت وزارة العمل عن أسماء الدفعة الثالثة من منحة الفئات العمالية المتضررة جراء الجائحة وعددهم ألفي مستفيد، ليصل مجموع المستفيدين عشرة آلاف من أصل 38 ألف مرشح للاستفادة ممن انطبقت عليهم الشروط.

و أشارت الوزارة الى أنه تم الصرف على ثلاث دفعات بحسب الفئات الأكثر تضررًا وفق معايير: "الحالة الاجتماعية، عدد الأبناء، حجم الضرر، القطاع المتضرر".

و دعت المواطنين إلى استثمار شهر رمضان في العبادة المنزلية وإعلاء الروح الإيمانية وتعزيز الروابط داخل الأسرة الواحدة بأداء الصلوات معًا داخل المنزل والابتهال إلى الله لرفع الغمة وكشف البلاء عن شعبنا وسائر الشعوب.