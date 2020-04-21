إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في غزة ليرفع العدد لـ17 حالة

أكدت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الفحوصات المخبرية المكثفة التي أجريت للعائدين مؤخراً بعد اعادة فتح معبر رفح، أظهرت ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا الى 4 إصابات داخل أحد مراكز الحجر الصحي منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة 17 إصابة تعافى منها 9 حالات، فيما يزال 8 حالات تحت العلاج.

ودعا القدرة، كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

على الصعيد ذاته، أضاف أن شحنة جديدة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات، وصلت من رام الله بقيمة مليون و250 ألف دولار، لافتًا أنها لازالت تحت التوريد، ليكون اجمالي ما وصل من منذ بداية العام الجاري بقيمة 2 مليون و250 ألف دولار.

وأوضح القدرة أن ما وصل يمثل 5 % فقط من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة في قطاع غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمقدر بـ 47 مليون دولار سنوياً.

وأوضح القدرة، أن الصحة تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة، مشيرًأ إلى أنهم بحالة صحية جيدة بعد انهاء الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد بدير البلح وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وشدد على الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تحتاج الى مشاركة واعية من المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية الكاملة دون تراخي لنتشكل هذه الإجراءات مظلة امان للمجتمع من وباء كورونا .