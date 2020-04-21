تعليم غزة يوضّح آلية احتساب درجات طلاب الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها وهي 30/5/2020.

وقال زياد ثابت في تصريح صحفي خلال الايجاز اليومي الحكومي، إن جدول الامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، إلى جانب تقليل أعداد الطلبة في الغرفة المدرسية خلال أداء الاختبارات.

واضاف ثابت أنه، سيتم احتساب 80% من درجات الطلاب من تقييم الفصل الأول و20% لنشاط الطلاب في الشهر الأول من الفصل الثاني

وأوضح، أن الوزارة ستعمل على زيادة عدد مراكز تصحيح اختبارات الثانوية العامة لتفادي الازدحام، مبينًا أن ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فروس كورونا.

وتابع ثابت: "صورنا دروس الثانوية العامة تغطي كافة المناهج وهي موجودة على موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم وهو من أفضل 10 مواقع تعليمية على مستوى الوطن العربي".

ولفت أن هناك بث مراجعات الثانوية العامة قبل تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الان، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم، إلى جانب بث دروس الثانوية العامة عبر أمواج والأقصى الفضائية، وعبر قناة القدس اليوم وإذاعة الأوقاف.

وأكد ثابت، أنه خلال الأسبوع القادم سيكون متاحا للطلاب التواصل مع المعلمين عبر الصفوف الافتراضية، حيث سيتاح للمعلمين للإجابة على أسئلة الطلاب.