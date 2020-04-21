امساكية شهر رمضان في الكويت 2020

يبحث الكثير من المواطنين في الكويت عن امساكية شهر رمضان 2020 في الكويت، والذي من المقرر أن يأتي أول يوم الجمعة المقبلة 21/4/2020، ويسعى الناس للتعرف على امساكية شهر رمضان 2020، لمعرفة مواقيت الصلوات، ومعرفة موعد ساعة الافطار وموعد ساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.
امساكية وموعد الصلوات في شهر رمضان 2020 في الكويت
ونرفق لكم امساكية شهر رمضان المبارك في الكويت 2020، حيث مددت الكويت تمديد اغلاق كافة أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء لمدة 5 أسابيع،إلى جانب تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، في إطار مكافحة فيروس كورونا، حتى نهاية شهر مايو 5 المقبل.
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|1
|24 أبريل, 2020
|03:45 am
|11:46 am
|03:21 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|السبت
|2
|25 أبريل, 2020
|03:44 am
|11:46 am
|03:21 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الأحد
|3
|26 أبريل, 2020
|03:43 am
|11:46 am
|03:21 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الاثنين
|4
|27 أبريل, 2020
|03:42 am
|11:46 am
|03:21 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|الثلاثاء
|5
|28 أبريل, 2020
|03:41 am
|11:45 am
|03:21 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الأربعاء
|6
|29 أبريل, 2020
|03:39 am
|11:45 am
|03:21 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الخميس
|7
|30 أبريل, 2020
|03:38 am
|11:45 am
|03:21 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الجمعة
|8
|01 مايو, 2020
|03:37 am
|11:45 am
|03:21 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|السبت
|9
|02 مايو, 2020
|03:36 am
|11:45 am
|03:21 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الأحد
|10
|03 مايو, 2020
|03:35 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الاثنين
|11
|04 مايو, 2020
|03:34 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الثلاثاء
|12
|05 مايو, 2020
|03:33 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الأربعاء
|13
|06 مايو, 2020
|03:32 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الخميس
|14
|07 مايو, 2020
|03:31 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الجمعة
|15
|08 مايو, 2020
|03:30 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|السبت
|16
|09 مايو, 2020
|03:29 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الأحد
|17
|10 مايو, 2020
|03:28 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الاثنين
|18
|11 مايو, 2020
|03:27 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الثلاثاء
|19
|12 مايو, 2020
|03:26 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الأربعاء
|20
|13 مايو, 2020
|03:25 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الخميس
|21
|14 مايو, 2020
|03:24 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الجمعة
|22
|15 مايو, 2020
|03:23 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|السبت
|23
|16 مايو, 2020
|03:22 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الأحد
|24
|17 مايو, 2020
|03:21 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الاثنين
|25
|18 مايو, 2020
|03:21 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الثلاثاء
|26
|19 مايو, 2020
|03:20 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الأربعاء
|27
|20 مايو, 2020
|03:19 am
|11:44 am
|03:20 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الخميس
|28
|21 مايو, 2020
|03:18 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الجمعة
|29
|22 مايو, 2020
|03:18 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|السبت
|30
|23 مايو, 2020
|03:17 am
|11:45 am
|03:20 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
تعديل مواعيد حظر التجول في الكويت
وبعد نشر امساكية شهر رمضان المبارك في الكويت 2020، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ عند الساعة (4 عصرا - 8 صباحًا)، بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك في الكويت يوم الجمعة المقبل، كما قررت الحكومة الكويتية ستقدم حزمة مساعدات، لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة.